يلاقي المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد (أقل من 20 سنة) ذكور نظيره التونسي، غدا الجمعة (16.00 سا)، لحساب الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا للأمم للفئة ''ذكور''، الجارية بالعاصمة الرواندية كيغالي.

أما مباراة الدور نصف النهائي الثانية، فستجمع مصر بأنغولا (18.00 سا) يوم الجمعة.

وكان المنتخب الوطني أنهى مشواره في دور المجموعات في المرتبة الثانية عن المجموعة الثانية مسجلا فوزين أمام الكونغو (31-30) وليبيا (38-23) مقابل هزيمة واحدة أمام مصر (27-39).

من جانبه، أنهى المنتخب التونسي دور المجموعات في المرتبة الأولى (المجموعة الأولى) مسجلا ثلاثة انتصارات ضد كل من أنغولا (25-22)، رواندا (43-26) والمغرب (31-18).

يذكر أنّ منتخبات الجزائر، مصر، تونس وأنغولا ضمنت تأشيرة مونديال أقل من 21 سنة، المقرر ما بين 20 جوان و5 جويلية 2023 بألمانيا واليونان، أما التذكرتان الأخيرتان فستحسمان عقب المباريات الترتيبية التي ستجرى يومي الجمعة والسبت.