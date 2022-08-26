كشف بيان للجزائرية للطرق السيارة أنه تم عقد اجتماع تنسيقي لشركاء الطريق السيار لمواجهة المأساة المرورية بمقطع الجباحية بالبويرة أين أعلنت عن مخطط تم ضبطه وتقديمه لوالي الولاية من أجل تفعيله والذي يهدف إلى التقليل من حوادث المرور بالطريق السيار شرق -غرب بمقطع الجباحية.

وخلال الاجتماع حسب البيان، أنه تم اقتراح إجراءات عملية ستباشرها مصالح الجزائرية للطرق السيارة ومصالح الدرك الوطني مع دعم من مديرية الأشغال العمومية ومديرية النقل.

ومن بين الاقتراحات القيام بالتدابير الاستعجالية تخص كمرحلة أولى عملية تحييد أروقة المركبات الوزن الثقيل لمنعها من التجاوز إلى الأروقة الأخرى لتفادي المناورات الخطيرة وتجنيب المركبات الأخرى حوادث خطيرة، بالإضافة إلى تدعيم فرق الصيانة بأعوان إضافيين لتنظيف الطريق بالجباحية من مخلفات ما تتركه مركبات الوزن الثقيل، لاسيما من تناثر الحصى والرمل ومختلف أنواع السلع.

هذا وأضاف البيان أنه ستعمد الجزائرية للطرق السيارة إلى إطلاق عملية معالجة تشوهات الناتجة عن الحمولة الزائدة بالطريق مع تدعيم الإشارات الافقية والعمودية على مستوى المنحدر.

وأوصى المجتمعون بضرورة اللجوء إلى غلق الطريق مؤقتا في وجه الشاحنات وتحويل مسار مركبات الوزن الثقيل نحو الطريق الوطني ورقم 05 لتمكين مصالح الجزائرية للطرق السيارة من مباشرة هذه الأشغال.

وتم التأكيد في ذات البيان على أنه ستخضع هذا التدبير المؤقت لموافقة السيد الوالي المخول قانونيا لإصدار قرار بهذا الخصوص.