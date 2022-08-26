أوقف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية ببني درقن بغليزان، مركبة بها شهادات طبية خاصة بلحوم بيضاء.

وبعد التنقل إلى المذبحة تم العثور على 6 شاحنات محملة بكمية معتبرة من الدجاج المذبوح (منزوع الريش وغير منزوع الأحشاء)، قدر وزنها الإجمالي بأزيد من 23 قنطار، وقدرت قيمتها المالية بزهاء 97 مليون، حيث رفعت مصلحة الدرك مخالفات الذبح غير الشرعي، وحيازة مواد غذائية فاسدة رغبة في الكسب غير الشرعي، وقد تم حجز البضاعة وإتلافها.

وفي السياق ذاته أوقفت عناصر فرقة شرطة العمران وحماية البيئة مركبة من نوع كيا تحتوي على أزيد 08 قناطير من اللحوم البيضاء وأحشاء الدجاج الفاسدة، وغير الخاضعة لشروط المراقبة والصحة، كانت موجهة للاستهلاك إلى أصحاب محلات بيع اللحوم والمطاعم، تنعدم لأدنى شروط النظافة ولا يحوز صاحبها على شهادة طبية تثبت مدى صلاحيتها، واللحوم منقولة في مركبة غير مخصصة لعدم مراعاتها لشروط النقل والتبريد.وبعد عرضها على الطبيب البيطري المختص تبين أنها غير صالحة للاستهلاك و تمس بشروط الصحة و النظافة العموميتين.

وقد قدم أصحابها أمام العدالة.