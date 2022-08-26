صعدت أسعار النفط اليوم مدعومة بمؤشرات تحسن الطلب على الوقود فيما كانت المكاسب محدودة مع ترقب السوق لمؤشرات مجلس الاحتياطي الاتحادي بخصوص رفع سعر الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت زادت 87 سنتا أو 0.9 بالمائة إلى 100.21 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 88 سنتا أو 0.9 بالمائة إلى 93.40 دولاراً للبرميل وقفز الخامان في المعاملات المبكرة بما يصل إلى دولار للبرميل بعد التراجع بنحو دولارين أمس.

وفي وقت لاحق اليوم الجمعة، سيلقي رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كلمة في مؤتمر اقتصادي في جاكسون هول، حيث تبحث الأسواق عن إرشادات حول السياسة النقدية والوضع الاقتصادي في البلاد.

وينتظر التجار إشارات حول وتيرة زيادة سعر الفائدة الرئيسية، حيث أن تشديد السياسة النقدية قد يؤدي إلى قوة الدولار، وهو أمر سلبي لأسعار النفط، ويؤدي إلى ركود مما سيؤثر على الطلب على النفط.