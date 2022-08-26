قالت صحيفة "لوبينيون" الفرنسية، إن "باريس لم تمنح تعويضات إلا لواحد فقط من المتضررين من آثار التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.

وكتب الصحفي الفرنسي"جان-دومينيك ميرشيه" عبر الصحيفة، إنه تم تعويض جزائري واحد فقط، مقيم في الجزائر، من قبل فرنسا وذلك بعد اثني عشر عاما على إقرار مبدأ التعويضات.

وكشفت الصحيفة إن اللجنة لم تتسلم إلا 57 طلبا فقط ما يشكل 3 بالمائة فقط من المتضررين الجزائريين.

وطالبت الجزائر في كثير من المناسبات، اعتراف باريس بجرائمها الاستعمارية في حق الشعب الجزائري، لاسيما تعويض المتضررين من التجارب النووية الفرنسية بالجزائر.