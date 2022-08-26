كشف المتخصص في الأمراض المعدية وعضو اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا، الدكتور إلياس أخاموك، اليوم الجمعة، أن الحالة الوبائية مستقرة تماما، لا تعكسه الأرقام المسجلة فهي بعيدة عن الإصابات الحقيقية لكن إصابات دون خطر.

وقال الدكتور إلياس أخاموك في تصريح لإذاعة سطيف، إن كثيرا من الأشخاص أصيبوا بالوباء وظهرت عليهم أعراض دون أن يقوموا بتشخيص، وهي كورونا وليست انفلونزا موسمية أو نزلة برد، مفيدا أن أعراض هذه الموجة تغيرت مقارنة بسابقتها مثل الحمى وسيلان الأنف ألم الرأس والعضلات، فقدان الشم والذوق، والجديد أعراض الجهاز الهضمي القيء والإسهال.

وذكر ذات المتحدث، أن فرنسا أعلنت نهاية الموجة السابعة بنفس المتغير في الجزائر ونتمنى في بلادنا القضاء على الفيروس قريبا.

وأشار أخاموك إلى الدخول المدرسي الذي يمكن أن يؤثر على تطور الفيروس مع دخول فصل الخريف، واللجنة العلمية تراقب عن كثب، وسنقدم توصيات بين الجانب البيداغوجي التربوي وأيضا الجانب الصحي لمواصلة إجراءات الوقاية والبقاء يقظين.

وحذر ذات المختص من أن كورونا لم ينته بعد هناك أكثر من 850 ألف حالة إصابة يوميا بـ 9000 وفاة، وخطر تطور الفيروس قائم.

ومن جهة أخرى قال المتخصص في الأمراض المعدية، أنه في فترة الصيف مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة يكثر انتشار الحشرات، لكن بعوضة النمر أخطرها التي اجتاحت السواحل الجزائرية مؤخرا. فبعوضة النمر بإمكانها نقل أمراض فيروسية خطرة وتشكل احمرارا واسعا وهي ناقلة للعدوى، لديها لدغة خاصة على الأطفال ومهم جدا معرفتها والوقاية منها.

وأضاف إلياس أخاموك، أنه تم الكشف عنها والتدقيق فيها وأصلها من جنوب شرق آسيا وتوطنت في البحر الأبيض المتوسط منذ أربع سنوات، ولهذا علينا القضاء على المياه الراكدة داخل وخارج البيت، عجلات السيارة غير المستعملة، مشاكل الصرف الصحي وقنوات المياه وتبليغ المصالح المختصة.

أما بالنسبة لطرد البعوض يجب لبس ألبسة فاتحة اللون وفضفاضة واستعمال روائح ضد البعوض.

وتحدت عضو اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا، عن حالات الملاريا التي انتشرت في ولايات الجنوب وهي جميعها مستوردة في تمنراست فقط اكتشفنا 900 حالة مستوردة ونتخوف من أن يستوطن بعوض الملاريا في الجزائر مستقبلا مع تزايد دخول وخروج من وإلى الجزائر التي تعهدت بالقضاء عليه ونحن معروضون لأمراض استوائية. لأن الملاريا أول قاتل في إفريقيا بالنسبة للأطفال والنساء الحوامل، والجزائر بلد إفريقي معرض لانتشاره خاصة مع الذين يسافرون كثيرا لدول الجنوب ودول الساحل، فهو غير معدي لكن متنقل من طرف البعوض وهنا يكمن خطره والجزائر قامت بعديد الإجراءات لتفادي الانتشار.