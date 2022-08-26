تلقت سفارة السعودية لدى المغرب من الجهات المختصة نبأ مقتل مواطن سعودي في مدينة الدار البيضاء على أيدي مجموعة من حراس أمن يعملون في الفندق الذي كان يقيم فيه بعد شجار دار بينهم.

وقالت السفارة في بيانها وفقا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، "حرصا من حكومة المملكة العربية السعودية على المواطنين في الخارج، فإن السفارة تود التوضيح بأنها تابعت تفاصيل الحادث الأليم منذ وقوعه مع السلطات المغربية المختصة، وعليه تبين بأن الفقيد قتل على أيدي مجموعة من حراس أمن يعملون في الفندق الذي يقيم فيه المواطن السعودي بمدينة الدار البيضاء".

وأكدت السفارة في البيان أن القضية لا تزال قيد التحقيق في النيابة العامة المغربية، بعد إلقاء القبض على المعتدين لاستكمال مجريات التحقيق.

وشددت على أنها تتابع باهتمام بالغ مع الجهات المختصة في المغرب مجريات القضية، موضحة أنها تنسق حاليا مع السلطات المغربية المختصة لنقل جثمان القتيل إلى المملكة بعد استكمال الإجراءات اللازمة.