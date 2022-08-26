قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، إن الجزائر مستعدة لمساعدة لبنان على تأمين الفيول أويل لإنتاج الكهرباء.

وأكد، أنّ إنتاج الكهرباء سيتوقف في جميع الأراضي اللبنانية اليوم الجمعة مع نفاد مخزون "الغاز أويل" في معمل الزهراني.

وأشار فياض إلى أن "الاتفاقية مع العراق سوف تؤمن لنا 40 ألف طن، ويجب أن نؤمن 110 آلاف طن لكي نؤمن 9 ساعات كهرباء من دول أخرى"، معلنا أن "البلد المستعد لمساعدتنا في تأمين الفيول أويل هو الجزائر، وقد التقيت مع وزير خارجية الجزائر، ونحضر لزيارة مقبلة إلى الجزائر، والموضوع يتطلب معالجة ملف شركة سوناطراك".

وشدد فياض، على أنه "ليس على علمي أن هناك مشكلة فيما خص المازوت، إلا لو كان هناك أمر لوجستي، لكن ليس هناك مشكلة بشأن العرض والطلب".

وكشف "أننا حصلنا على قرار من مؤسسة كهرباء لبنان على زيادة التعرفة مع زيادة التغذية، وننتظر موافقة الحكومة عليه، ويمكن أن يكون ذلك عبر موافقة استثنائية من قبل رئيس حكومة نجيب ميقاتي".