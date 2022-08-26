تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثالث بأمن ولاية غليزان، من توقيف شخص مسبوق قضائيا في العقد الثالث من العمر مبحوث عنه من قبل العدالة لتورطه في 12 قضية متعلقة بالسرقة تحت طائلة التهديد بواسطة سلاح أبيض.

وقد جاءت العملية على إثر تلقي العديد من الشكاوى من الضحايا مفادها تعرضهم إلى السرقة بالخطف طالت هواتفهم النقالة، وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان باشرت ذات المصالح تحرياتها مع مصالح الشرطة العلمية أين تم تحديد هوية المشتبه فيه ليتم توقيفه.

وبعد إخضاعه إلى عملية التلمس الجسدي ضبط بحوزته على سلاح أبيض من الصنف السادس كان يستعمله في عملية ترهيب وسرقة المواطنين، وكان بالمقابل محل بحث في عدة قضايا مماثلة على مستوى الإقليم الحضري ليتم تقديمه أمام العدالة.