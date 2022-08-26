أفرزت قرعة دور المجموعات في النسخة الثانية من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، الثالثة من حيث الأهمية في أوروبا والتي سحبت اليوم الجمعة، عن مواجهات مقبولة للمرشحين فياريال ووست هام اللذين يضمان الدوليان الجزائريان عيسى ماندي وسعيد بن رحمة.

وفي ما يلي نتيجة قرعة دور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي:

- المجموعة الأولى: باشاك شهير (تركيا)، فيورنتينا (إيطاليا)، هارتس (اسكتلندا)، أر أف أس (لاتفيا)

- المجموعة الثانية: وست هام (إنجلترا)، أف سي أس بي (رومانيا)، أندرلخت (بلجيكا)، سيلكيبورغ (الدنمارك)

- المجموعة الثالثة: فياريال (إسبانيا)، هبوعيل بئر السبع (إسرائيل)، أوستريا فيينا (النمسا)، ليخ بوزنان (بولندا)

- المجموعة الرابعة: بارتيزان (صربيا)، كولن (ألمانيا)، نيس (فرنسا)، سلوفاتسكو (تشيكيا)

- المجموعة الخامسة: ألكمار (هولندا)، أبولون ليماسول (قبرص)، فادوتس (ليشتنشتاين)، دنيبرو (أوكرانيا)

- المجموعة السادسة: خنت (بلجيكا)، مولده (النرويج)، شامروك روفرز (إيرلندا)، ديورغاردن (السويد)

- المجموعة السابعة: سلافيا براغ (التشيك)، كلوج (رومانيا)، سيفاسبور (تركيا)، بلقاني

كوسوفو)

- المجموعة الثامنة: بازل (سويسرا)، سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا)، جالغيريس فيلنيوس (ليتوانيا)، بيونيك (أرمينيا).