تغلب المنتخب الجزائري للتنس لفئة 14 سنة وأقل "ذكور"، اليوم الجمعة، على نظيره الكويتي بـ 2-1 لحساب الدور نصف النهائي، "حسب الفرق"، للبطولة العربية للتنس الجارية بالحمامات بتونس.

وتفوق الثنائي الجزائري كميل شبوب وناصر غولي، على الثنائي الكويتي عبد الرحمن عبد الله ومحمد الواضحي، بشوطين مقابل واحد بواقع ( 6-7)، (6-4) و (4-6 ).

الفريقان كانا متعادلين تعادلا إيجابيا (1-1) عقب لقاء فردي بعد فوز اللاعب ناصر غولي على عبد الرحمن عبد الله بنتيجة 6-1، 6-0 ، وتعثر مواطنه كميل شبوب أمام محمد الواضحي 3-6, 2-6.

ويواجه المنتخب الجزائري نظيره التونسي، في المواجهة النهائية المقررة هذا السبت.

وسيمثّل ألوان الجزائر كل من كميل شبوب، وناصر غولي، بقيادة المدرب لصلح جيلالي.

جدير بالذكر أن البطولة العربية الخاصة بالفتيات، 14 سنة وأقل، الجارية بالحمامات قد ألغيت لعدم اكتمال العدد القانوني للاعبات المشاركات.