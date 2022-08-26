ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا ضم مسؤولي المصالح الأمنية للبلدين.



وحسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية، فقد حضر الاجتماع من الجانب الجزائري الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،والمدير العام لمكافحة التخريب،وكذا المدير العام للأمن الداخلي والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي.

ومن الجانب الفرنسي ، وفقا للبيان، فقد حضر كل من وزير الجيوش الفرنسية سيبستيان لوكورنو، والفريق أول تييري بوركار رئيس أركان الجيوش إضافة إلى المدير العام للأمن الخارجي الفرنسي.

ويعتبر هذا الاجتماع التنسيقي، حسب ذات المصدر، الأول من نوعه بهذا المستوى منذ الاستقلال، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الأمنية التي تهم البلدين، وفقا لبيان الرئاسة.

وجاء في البيان أن هذا الاجتماع يأتي ليؤكد حرص رئيسي البلدين على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، قصد الارتقاء بها إلى المستوى المنشود.