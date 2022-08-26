وصل عشية اليوم الجمعة رئيس الجمهورية الصحراوية، إبراهيم غالي، إلى العاصمة التونسية للمشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "التيكاد 8" .

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الصحراوية، أستقبل الرئيس إبراهيم غالي لدى وصوله مطار قرطاج الدولي من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد.

واستعرض الرئيسان كتيبة من الحرس الجمهوري التونسي، بعدها أجرى الرئيسان محادثات بالقاعة الشرفية بالمطار .

ويرافق الرئيس الصحراوي وفدا هام ضم كل من وزير الشؤون الخارجية السيد محمد سالم ولد السالك، لمن أبا أعلي السفير باثيوبيا والمندوب الدائم لدى الإتحاد الإفريقي، عبداتي أبريكة المستشار برئاسة الجمهورية، النانة لبات الرشيد مستشارة برئاسة الجمهورية مكلفة بالوطن العربي.