حقق حامل اللقب، شباب بلوزداد، بداية قوية في افتتاح مقالبات الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

ولم يجد أشبال المدرب الجديد نبيل الكوكي أي عناء في تجاوز الضيف هلال شلغوم العيد بنتيجة رباعية مقابل هدف وحيد على ملعب 20 أوت بالعاصمة.

من جهته، تجاوز شباب قسنطينة الفترة الصعبة خلال مرحلة التحضيرات وافتتح الموسم الجديد بفوز على حساب الصاعد الجديد اتحاد خنشلة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب بن عبد المالك.

وعلى العكس من أبناء مدينة الجسور المعلقة، خيبت شبيبة القبائل آمال محبيها الذي استبشروا خيرا باستقدامات الرئيس يزيد ياريشان خلال الميركاتو الصيفي، حيث عاد أسود جرجرة بالهزيمة (1-0) من التنقل إلى غليزان لمواجهة أولمبي الشلف.

وفي تأكيد على تفوق أصحاب الأرض خلال مقابلات اليوم، أطاح أمل الأربعاء بالضيف مولودية وهران بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وستستكمل بقية مواجهات الجولة الأولى غدا السبت.