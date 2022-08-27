جددت وزيرة الشؤون الخارجية الألمانية، أنالينا باربوك دعم بلادها للمسار الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل التوصل لحل سياسي لملف الصحراء الغربية.

وفي تصريح مشترك خلال زيارتها للمغرب، أمس الخميس، أكدت باربوك على "دعم بلادها القديم للمسار الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل التوصل لحل سياسي واقعي وبراغماتي ومستدام ومقبول من طرفي النزاع".

وشددت وزيرة الخارجية الألمانية خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيرها المغربي على أن المسار "يجب أن يكون في اطار الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا"، مضيفة أنه "لو كان هناك حل في الواقع لما لجأنا لهذه العملية".

وتابعت بذات الصدد قائلة إن "هناك اختلافات صغيرة لكن يجب خلق مناخ ثقة"، مشيرة إلى الأمم المتحدة وهي الإطار "الذي يمكن فيه التوصل لحل للنزاعات".