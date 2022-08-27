أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتكريم الشهيدة دنيا بوحلاسة ودعم عائلتها بالعديد من القرارات والمبادرات.

وصرح رئيس المجلس الأعلى للشباب السيد مصطفى حيداوي، خلال تأبينية الشهيدة اليوم الجمعة ، بأن رئيس الجمهورية أمر بمنح الراحلة أعلى وسام في الكشافة الإسلامية الجزائرية للشهيدة.

وأضاف أن القيادة العامة للكشافة "قررت منح وسام محمد بوراس للقائدة الشهيدة دنيا بوحلاسة، وهو أعلى وسام في المنظومة الكشفية الوطنية".

وحسب المتحدث ، فقد أمر الرئيس كذلك بتسمية "عدد من الأفواج الكشفية عبر مختلف جهات الوطن باسم الفقيدة.

كما وجه رئيس الجمهورية وفقا لحيداوي بمنح سكن لائق لعائلة الشهيدة، موضحا أنه قد كلفه بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للشباب بالإشراف على تأبينيتها.

وكانت دنيا قد قضت جراء تأثرها بحروق من الدرجة الثالثة ، بعد أن سطرت عملا بطوليا بإنقاذها لعدد من أطفال الكشافة من الحرائق مؤخرا في أحراش القالة بولاية الطارف.