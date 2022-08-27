كشفت موسكو عن عدد الصواريخ التي دمرتها القوات الجوية السورية، أمس الخميس، خلال العدوان الذي شنته طائرات إسرائيلية على مدينة مصياف السورية.

وبحسب وكالة "تاس" الروسية ، قال ضابط روسي كبير إن "القوات السورية أسقطت صاروخين و7 قنابل موجهة من أصل 20 أطلقتها الطائرات الإسرائيلية الخميس على مصياف".

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية قد أعلنت في وقت سابق، إن الدفاعات الجوية السورية "تصدت لأهداف معادية في سماء مصياف".

وشن الاحتلال الصهيوني غارات على مصياف بريف حماة غرب البلاد، حسب ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن "العدوان أدى إلى إصابة مدنيين اثنين ووقوع خسائر مادية واندلاع حرائق في بعض أماكن القصف".