استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أمس الخميس، بمقر الوزارة، السفير الياباني كيرا كونو.

وجاء في بيان لذات الوزارة، أنه قد تم بين الطرفين الاتفاق على إنشاء مجلس أعمال جزائري-ياباني لبعث وتنشيط التعاملات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وحسب البيان، أبدى كونو الاهتمام البالغ لدى مؤسسات بلاده في الاستثمار في الجزائر، لاسيما في ظل منطقة التبادل الحر في إفريقيا، و التي تجعل منها كما صرح "بوابة لإفريقيا".

وتطرق الطرفان، وفقا للبيان، إلى العلاقات والشراكة الاقتصادية بين الجزائر وطوكيو وسبل توطيدها.



وفي هذا الصدد أبدى سفير اليابان استعداد بلاده لبناء شراكة حقيقية مع إفريقيا، لاسيما في إطار مشاركة بلاده في الندوة المشتركة مع دول القارة "تيكاد 8"، التي تنعقد يومي السبت 27 والأحد 28 من شهر أوت الجاري بتونس، والتي تأتي بعنوان "تنمية يقودها الأفارقة".