انتصر المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، اليوم الجمعة، على نظيره السوداني بهدفين وشباك نظيفة، وذلك خلال المباراة التي جرت بينهما بملعب عبد الكريم كروم بسيق في ولاية معسكر.

يأتي هذا في خضم الجولة الثانية من منافسة كأس العرب للناشئين التي تحتضنها الجزائر منذ الثلاثاء الماضي.

ووقع هدفي "الخضر" في الشباك السودانية كل من: يونس بداني في الدقيقة الـ 11 من الشوط الأول، ومحمد علي صالح زياد في الدقيقة الـ 50 من الشوط الثاني من خلال ضربة جزاء.

وبهذا يعتبر المنتخب الوطني أول المنتخبات المتأهلة لربع النهائي، كما تصدر الخضر المجموعة بـ 6 نقاط، في انتظار المباراة التالية في مواجهة المنتخب الإماراتي يوم الإثنين المقبل.

جدير بالذكر أن المقابلة التي جمعت المنتخبين الفلسطيني والإماراتي في نفس المجموعة انتهت بالتعادل السلبي.