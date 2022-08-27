ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن نجم نادي نيس الفرنسي آندي ديلور في غمار غضبه نتيجة انطلاقته الضعيفة في "الليغ1 " خلال الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة " ليكيب" أن الدولي الجزائري مستاء مما قدمه هذا الموسم مقارنة بما بذله في الموسم الماضي، وهو ما جعله ، حسب الصحيفة ، عرضة لانتقادات واسعة في وسائل الإعلام.

ووفقا لذات المصدر ، فإن الانتقادات صدرت حتى من أنصار نيس، مشيرة إلى أن مدربه لوسيان فافر فكر في ضم مهاجم صريح قبل انتهاء الميركاتو الصيفي.

واستندت الصحيفة في تقريرها إلى تصريحات المدافع جون شارل توديبو لاعب نيس، حين أكد قائلا "ديلور ساخط جدا، إنه يعمل بجد في التدريبات على لمسته الأخيرة أمام المرمى، هذه هي خطته ونحن جميعا ندعمه في هذا الأمر".

وأضاف توديبو، حسب الصحيفة : "لم يكن آندي أساسيا في الجولة الماضية في الدوري الفرنسي، غير أني أعتقد بأنه سيستطيع التسجيل في دوري المؤتمر الأوروبي".

جدير بالذكر أن ديلور لم يسجل سوى هدفا وحيدا طوال 5 مباريات شارك فيها هذا الموسم، وهو ما يعتبر حصيلة غير مرضية لاسيما بالنسبة لمهاجم تعود على تسجيل الأهداف بكثرة مثل ديلور.