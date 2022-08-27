توفي أربعة أشخاص وأصيب 28 آخرون في حادث مرور مروع وقع صبيحة اليوم السبت في منطقة عين الباردة بولاية عنابة.

وأفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته "طريقي"، إن الحادث المروري الناجم عن اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة وسيارة نفعية وقع بالطريق الوطني رقم 21 الرابط بين ولايتي عنابة وڤالمة بالضبط بدوار بوزريبة التابع إقليميا لبلدية عين الباردة.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث المروري خلف وفاة أربعة أشخاص في عين المكان وإصابة 28 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم من قبل أعوان الحماية المدنية وتحويلهم إلى أقرب مؤسسة صحية.

من جهتها مصالح الدرك الوطني بعنابة تحقيقا لتديد ملابسات وظروف وقوعهذا الحادث المروري المروع.