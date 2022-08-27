توفي، فجر اليوم السبت، الفنان اللبناني جورج الراسي في حادث سير مروع على الطريق الدولي الفاصل بين الحدود اللبنانية-السورية.

وحسب ما نقلته "النهار" اللبنانية، أظهرت الصور فداحة الحادث الذي تعرض له الفنان اللبناني وكانت برفقته شابة أثناء عودته من سوريا.

وأضافت "النهار" نقلا عن مصادر في الصليب الأحمر أن "الحادث وقع في تمام الساعة 05:16 فجراً، ما بين الحدود السورية-اللبنانية، وبسبب تحطم السيارة بشكل كامل اضطر عناصر الصليب الأحمر والدفاع المدني إلى استخدام أدوات حادة وثلاث آليات لانتشال الجثتين، حيث استغرقت العملية نحو 40 دقيقة".

وأوضحت أن مستشفى تعنايل الذي استقبل جثمان الفنان أكد الخبر الحزين في اتصال هاتفي.

وحضرت الشرطة إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة الملابسات.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني أفادت صباح اليوم السبت عبر "تويتر" عن سقوط قتيلين جراء اصطدام سيارتهما في الفاصل الإسمنتي عند نقطة المصنع الحدودية ـ البقاع.