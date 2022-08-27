رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعليقه للاتحاد الهندي لكرة القدم، ما يضمن أن نيودلهي يمكن أن تستضيف كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة في أكتوبر المقبل.

وحسب "أسوشيتد برس"، كانت هذه الخطوة متوقعة هذا الأسبوع بعد أن أعادت المحكمة العليا الهندية السيطرة على الاتحاد الوطني لكرة القدم إلى إدارته، وأعادت إدارة الاتحاد إلى مسؤولي كرة القدم كما أراد "فيفا".

وكان "فيفا" قد أوقف الاتحاد الهندي دوليا الأسبوع الماضي بسبب "وجود نفوذ طرف ثالث دون مبرر".

ويستخدم الفيفا أحيانا هذا الأسلوب لحماية الاتحادات الأعضاء من نفوذ السلطات الحكومية أو القانونية التي تسعى إلى التأثير على كرة القدم على المستوى الوطني.

وكانت المحكمة العليا الهندية أطاحت في ماي الماضي برافول باتيل من منصب رئيس اتحاد كرة القدم الهندي بسبب عدم إجراء الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها بحلول ديسمبر 2020 ولاستمراره في المنصب بعد ذلك التاريخ.

يذكر أن باتيل عضو في المجلس الحاكم للفيفا كأحد مندوبي آسيا المنتخبين.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة في الفترة من 11 إلى 30 أكتوبر، على أن تقام أربع مباريات في يوم الافتتاح، بما فيها مباراة للدولة المضيفة الهند ضد الولايات المتحدة.