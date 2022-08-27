استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، رئيس فرع إفريقيا لمؤسسة بوش Bosch ماركوس ثيل ورئيسة الغرفة الجزائرية الألمانية مونيكا أراث وممثل شركة "بوش" بالجزائر.

وفي بيان للوزارة، أن رزيق تباحث مع رئيسة الغرفة سبل تعزيز الشراكة وتطوير الاستثمار بين البلدين، كما تناقش الوزير مع رئيس الفرع وممثل الشركة بالجزائر حول إمكانية إقامة فرع للشركة بالجزائر يضمن لها ولوج السوق الإفريقية بقوة خاصة في ظل وجود الجزائر في منطقة التبادل الحر في إفريقيا.

و"بوش" هي شركة ألمانية متعددة الجنسيات للهندسة والتكنولوجيا مقرها في غيرلينغن، ألمانيا.