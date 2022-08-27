تتواصل اليوم السبت، مباريات الرابطة المحترفة الأولى بإجراء أربعة لقاءات واعدة حيث تتطلع الفرق المعنية بتحقيق موفقة مع بداية السباق نحو اللقب.

وبعد إجراء عشية أمس لأربع مباريات، يستقبل اليوم نجم مـﭬرة ضيفه نادي بارادو، وقام الأول بحركية كبيرة في سوق الميركاتو، من خلال تعيين عز الدين رحيم على رأس النجم وانتداب العديد من اللاعبين الشبان خاصة بعد مغادرة أغلب تعداد الموسم الماضي.

من جهته لم ينشط نادي بارادو كثيرا في فترة الانتقالات الصيفية، مفضلا الاعتماد على سياسته المعهودة وهي الاعتماد على شبان الأكاديمية بقيادة البرتغالي فرانسيسكو شالو.

وعلى ملعب الدار البيضاء، ينزل الصاعد الجديد للمحترف الأول، مولودية البيض ضيفا على اتحاد الجزائر الباحث عن بداية موفقة خاصة بعد فترة الفراغ الإداري والفني التي عرفها مؤخرا، لكن " أبناء سوسطارة"، سرعان ما عادوا إلى أجواء الاستعدادات، ويعوّل الاتحاد على جماهيره لحصد أول ثلاث نقاط مع المدرب الجديد بوعلام شارف.

وبتغيير جذري كبير عرفه النادي، يلاقي وفاق سطيف بمدربه الجديد حسام البدري اتحاد بسكرة الذي يشرف عليه شريف حجّار، على أرضية ميدان الثامن عشر فيفري، وشهد تعداد " النسر الأسود" و " أبناء الزيبان" مغادرة والتحاق عدة لاعبين بغية إعطاء نفس آخر.

آخر مباريات الجولة الأولى، يعتزم فيها مولودية الجزائر الذي ضرب بقوة في سوق الميركاتو بداية من الطاقم الفني إلى غاية حراسة المرمى، العودة بالزاد كاملا من الجنوب الجزائري عند مواجهته لشبيبة الساورة الذي أجرى هو الآخر سلسلة من التعديلات على مجموعته بتعيينه للتونسي منصف البياوي كمدرب رئيسي، وكذا تعزيز الخطوط الثلاث وفق حاجيات النادي.