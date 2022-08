La diplomatie tunisienne a réagi à la décision du Maroc de boycotter la conférence internationale sur le développement de l’Afrique qui se tiendra en Tunisie, après la réception du leader du Front Polisario Ibrahim Gali par le président tunisien Kais Saied.



Le ministère a exprimé dans un communiqué "son profond étonnement des déclarations du Maroc et ses préjugés inacceptables à l’égard de la Tunisie ainsi que des erreurs concernant la participation de la délégation de la république arabe sahraouie démocratique à la conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique qui se tiendra les 27 et 28 aout prochains.



Le communiqué a ajouté que la Tunisie "a maintenu sa neutralité totale dans la cause du Sahara occidental conformément à la légitimité internationale, une position cohérente qui ne changera pas tant que les parties concernées ne trouveront pas une solution pacifique acceptable pour tous".



Les affaires étrangères ont indiqué que, contrairement à la déclaration marocaine l’Union Africaine, en sa qualité de participant majeur à l’organisation du forum international de Tokyo, a publié un mémorandum invitant tous ses membres, y compris la république arabe sahraouie démocratique, pour participer aux activités du Sommet de la TICAD 8 en Tunisie, précisant que le président de la Commission africaine a également adressé une invitation individuelle directe à la république sahraouie pour assister au sommet.



Le communiqué a noté que la République saharienne et le Maroc ont déjà participé aux sessions précédentes de la TICAD et à d’autres réunions régionales au cours des années précédentes.