نظم المجلس الأعلى للشباب مساء أمس الجمعة بقسنطينة تأبينية لروح الفقيدة القائدة الكشفية دنيا بوحلاسة التي توفيت على إثر الحروق التي أصابتها جراء حرائق الغابات الأخيرة بولاية الطارف.

وفي كلمة ألقاها في هذه التأبينية التي أقيمت بدار الثقافة مالك حداد أعلن رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمنح أعلى وسام (وسام محمد بوراس الكشفي) للراحلة وتسمية عدد من الأفواج الكشفية عبر الوطن باسم الفقيدة دنيا بوحلاسة بالإضافة إلى منح سكن لعائلتها.

وقد جرت التأبينية في جو مهيب بحضور السلطات المحلية وعائلة الفقيدة وممثلين عن الكشافة الإسلامية الجزائرية، حيث تم التنويه بخصال دنيا بوحلاسة وشجاعتها.

للتذكير فقد أصيبت دنيا بوحلاسة بحروق في حرائق الغابات وذلك بحديقة الحيوانات برابطية بالقالة بولاية الطارف وتوفيت الأسبوع الماضي بالمركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة.