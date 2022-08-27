توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة الجمعة أن يزداد الجفاف المدمر في منطقة القرن الإفريقي سوءا مع موسم الأمطار الشحيحة الخامس على التوالي، محذرة من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وحذرت المنظمة من أن كلا من إثيوبيا وكينيا والصومال تشهد أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما، ومن المرجح أن تشهد موسم أمطار سيئا. وقالت الناطقة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية كلار نوليس للصحافيين في جنيف "الجفاف سيستمر".

وأضافت أن منتدى التوقعات المناخية الموسمية في منطقة القرن الإفريقي الكبرى أصدر توقعاته لموسم الأمطار من كتوبر إلى ديسمبر. وتابعت "للأسف، تظهر التوقعات احتمالات مرتفعة لظروف أكثر جفافا من المتوسط في معظم أنحاء المنطقة".

ويتوقع أن تشهد المناطق المتضررة من الجفاف في إثيوبيا وكينيا والصومال هطول أمطار أقل بكثير من المعتاد حتى نهاية العام. وتسببت مواسم الأمطار الأربعة الشحيحة التساقطات حتى الآن في نفوق ملايين رؤوس الماشية وتدمير المحاصيل وإجبار 1.1مليون شخص على النزوح من ديارهم بحثا عن الطعام والماء.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إن عدد الأشخاص المعرضين لخطر المجاعة في المنطقة التي ضربها الجفاف ارتفع إلى 22 مليونا. وقال غوليد أرتان مدير مركز المناخ الإقليمي لشرق إفريقيا التابع للمنظمة الأممية إن التوقعات تظهر أنه سيكون هناك موسم أمطار شحيح خامس على التوالي في القرن الإفريقي.

وأضاف "في إثيوبيا وكينيا والصومال، نحن على شفا كارثة إنسانية غير مسبوقة".