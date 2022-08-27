أقدم ليلة أمس الجمعة شاب، يبلغ من العمر 32 سنة على ذبح والدته البالغة من العمر حوالي 65 سنة إثر مناوشات وقعت في البيت حسب ما يتداول في الشارع الحروشي بولاية سكيكدة.

وحسب مصادر عليمة فإن الجاني قد لحق بوالدته من البيت إلى الشارع وهناك قام بذبحها وهو في حالة هستيريا لم يتمكن الذين كانوا بمحيط الجريمة من القبض عليه بسبب شدة هيجانه حتى استعملت الشرطة الصاعق الكهربائي وتمكنت من توقيفه فيما الضحية نقلت إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى الحروش.

تجدر الإشارة أن الشارع بالحروش لم يهضم هذه الجريمة البشعة التي أصبحت على لسان كل شخص في المدينة.