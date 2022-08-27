كشف اليوم السبت، تقرير برتغالي أن نادي سبورتينغ لشبونة قاد بتحذير لاعبه السابق الدولي الجزائري إسلام سليماني المنتقل حديثا إلى صفوف بريست الفرنسي.

وأوضحت صحيفة " ريكورد"، أن رئيس النادي فريديريكو فارانداس أخبر مدير أعمال سليماني بضرورة عدم التحدث مجددا عن المدرب " أموريم" وإلا فإنه سيتخذ ضده إجراءات قانونية، وذلك لخرقه اتفاقية السرية.

وعادت الصحيفة، إلى رّد سليماني عبر مواقع التواصل الاجتماعي على تعليق أحد المشجعين الذي تمنى للهداف التاريخي لـ" الخضر"، التوفيق والنجاح في منافسات " الليغ 1"، ليعرّج سليماني على ما حدث بينه وبين مدربه الذي قال بأنه كان السبب وراء رحيله عن " الأسود"، لأنه كان يجبره على استبعاد لاعبه البرازيلي " باولينيو" الذي كان منافسا لصاحب الرابعة والثلاثين عاما على مكانة أساسية.

كما أوضح سليماني بأن أموريم استخدم أعذارا غير صحيحة، ولكن الحقيقة حسبه ستعرف قريبا.

من جهته أموريم فضل عدم الخوض في الأمر حسب " ريكورد"، مؤكدا أن العلاقات مع اللاعب لم تكن موجودة، وهو الآن في نادي بريست ولن يعلق عليه.

وختم:" ليس كل اللاعبين يقولون وداعا للمدرب، لذلك فالوضع كان طبيعيا، لقد قرر اتخاذ طريقا آخر".