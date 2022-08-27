خلفت حوادث المرور المسجلة عبر عدة ولايات خلال الـ 48 ساعة الأخيرة 14 وفاة وإصابة 472 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، حسب ما ورد، اليوم السبت، في بيان الحماية المدنية.

وأكد البيان، أن أثقل حصيلة سجلت خلال الفترة الممتدة ما بين 25 إلى 27 أوت الجاري، سجلت بولاية عنابة بوفاة 5 أشخاص وإصابة 28 أخرين بجروح على إثر اصطدام بين شاحنة وحافلة وسيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 21 بالمكان المسمى مجاز غسول بلدية عين الباردة.

وبخصوص موسم الاصطياف، بلغت حصيلة الوفيات غرقا خلال نفس الفترة حيث سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة 07 ضحايا غرقا على مستوى ولاية بومرداس، تيبازة، بجاية، مستغانم. وفي غليزان حيث تم انتشال طفلين يبلغان من العمر 03 سنوات وسنتين متوفيان غرقا في مجمع مائي بالمكان المسمى دوار العوابد بلدية سيدي خطاب وكذا انتشال طفل يبلغ من العمر 09 سنوات داخل مجمع مائي بالمكان المسمى حي باولو بلدية غليزان.

وبخصوص عمل جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، تدخلت وسائل الحماية المدنية من أجل إخماد 49 حريق من الغطاء النباتي منها (03 حرائق غابات، 02 حريق أدغال وكذا 22 حريق أحراش إلى جانب 22 محاصيل زراعية) بـ 14 ولاية منها، أدت هذه الحرائق إلى خسائر قدرت بـ 01 هكتار من الغابات، 14 هكتار من الأحراش إلى جانب 1035 حزمة تبن 504 شجرة مثمرة و43 نخلة. خسائر قدرت بـ 01 هكتار من الغابات، 14 هكتار من الأحراش إلى جانب 1035 حزمة تبن 504 شجرة مثمرة و43 نخلة.