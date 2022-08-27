قطع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم السبت، زيارته إلى تونس، وعاد للعاصمة الليبية طرابلس، على إثر الاشتباكات التي جرت بين قوات الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، وقوات حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقال المجلس الرئاسي في بيان، إن المنفي قطع زيارة العمل التي كان يقوم بها إلى جمهورية تونس، ليتوجه بشكل عاجل للعاصمة طرابلس، وأضاف البيان، أن المنفي قدم اعتذاره إلى الرئيس التونسي قيس سعيد لإلغاء جدول الزيارة.

يذكر أن المنفي كان قد غادر، مساء أمس الجمعة، إلى العاصمة تونس، لحضور مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8".

وقالت بوابة "الوسط" إنه من المقرر أن يسافر المنفي برفقة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش. وأوضح مصدر بالمجلس الرئاسي الليبي أن الرئيس التونسي قيس سعيد سيكون في استقبال المنفي، تمهيدا لحضور مؤتمر "تيكاد 8" الذي ينعقد على مدار اليوم والغد.