أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ظهر اليوم السبت، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على مراسم التوقيع على خمس اتفاقيات للتعاون والشراكة بين البلدين.

فقد وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون على "إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة" بين الجزائر و فرنسا.

كما شملت هذه الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بالقاعة الشرفية لمطار الجزائر الدولي "هواري بومدين"، اتفاق شراكة و تعاون مع معهد باستور.

كما تضمنت أيضا اتفاق شراكة علمي بين المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجزائر والمركز الوطني للبحث العلمي لفرنسا، وقع عليه، عن الجانب الجزائري المدير العام للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي محمد بوهيشة والرئيس المدير العام للمركز الفرنسي أنطوان بوتي.

وتعلقت الوثيقة الرابعة بمذكرة نوايا بين وزارة الشباب والرياضة الجزائرية ووزارة الرياضة والألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية لذوي الإعاقة الفرنسية، وقع عليها كل من وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق ونظيرته الفرنسية إيميلي أوديا كاستيرا.

وشملت الاتفاقيات أيضا اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، يتضمن إقامة شراكة معززة جزائرية-فرنسية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وقع عليها، عن الجانب الجزائري، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة وعن الجانب الفرنسي وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية كاترين كولونا.