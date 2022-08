Après sa visite au fort de Santa Cruz plus tôt dans la matinée, et marchant sur les traces du DJ franco-algérien, Dj Snake, le président français, Emmanuel Macron a choisi de visiter la boutique mythique “Disco Maghreb” ou il a été reçu par le gérant, Boualem Benhaoua, la chanteuse Zahouania et l’humoriste Abdelkader Secteur, ou il a évoqué, après quelques selfies, l’importance de créer des ponts entre les jeunes des deux rives, par lancement de projets culturels, notamment dans le domaine du cinéma.