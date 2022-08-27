أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا سقوط 12 حالة وفاة نتيجة الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس منذ مساء أمس الجمعة.

وقالت الوزارة في حصيلة جديدة عند السادسة مساء اليوم السبت، حسب التوقيت المحلي، أن هناك 87 جريحا، مشيرة إلى خروج 29 حالة من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية، وفق ما نقلت "بوابة الوسط"

قبل ذلك، كان مركز طب الطوارئ والدعم أعلن عن إحصائية أولية جاء فيه أن عدد الوفيات 4 حالات، فضلا عن 20 جريحًا، فيما جرى إجلاء 22 عائلة.

واندلع قتال عنيف في العاصمة الليبية طرابلس أثناء الليل واستمر حتى صباح يوم السبت، حيث تبادلت الفصائل المتناحرة إطلاق النار بكثافة ودوت أصوات عدة انفجارات عالية في أنحاء المدينة.

وقال شهود إن الاشتباكات اندلعت في وسط مدينة طرابلس وسط أزمة سياسية بشأن السيطرة على الحكومة الليبية شهدت حشداً متزايداً للجماعات المسلحة حول العاصمة في الأسابيع القليلة الماضية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على الإنترنت لوسط المدينة عربات عسكرية مسرعة في الشوارع، ومقاتلون يطلقون النار، وسكان محليون يحاولون إخماد الحرائق.

والمواجهة الرئيسية في ليبيا بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة وإدارة منافسة تحت قيادة فتحي باشاغا يدعمها برلمان شرق البلاد. ويعتبر باشاغا الموجود في سرت (وسط) السلطة التنفيذية في العاصمة "غير شرعية".

منذ تعيينه في فيفري من قبل البرلمان المتمركز في الشرق يحاول باشاغا من دون جدوى دخول طرابلس لتأسيس سلطته هناك. وقد هدد مؤخراً باستخدام القوة لتحقيق ذلك.

وقالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي إنها "قلقة جداً" من "التعبئة العسكرية" الجارية، ودعت إلى "وقف فوري للتصعيد" محذرة من أي محاولة لحل النزاع بالعنف.