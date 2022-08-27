يعاني الدولي الجزائري رياض محرز في بداية الموسم الكروي الجديد مع ناديه مانشستر سيتي مقدما آداء لا يرتقي إلى تطلعات جماهير بطل انجلترا.

وشارك الدولي الجزائري أساسيا في مواجهة الجولة الرابعة من "البرومييرليغ"، اليوم السبت، عندما استضاف "السيتزن" ضيفهم كريستال بالاس على ملعب الاتحاد، وانتهت المواجهة بنتيجة (4-2) وبـ"ريمونتادا" لأشبال المدرب غوارديولا بعدما كانوا متأخرين بثنائية في الشوط الأول.

ولم يقدم نجم "الخضر" ما يشفع له أمام التقني الإسباني الذي قام باستبداله بزميله الأرجنتيني ألفاريز في الدقيقة 61 من المواجهة عندما كانت النتيجة 2-1 لصالح الفريق الضيف القادم من العاصمة لندن.

ومنذ بداية الموسم في الدولي الانجليزي شارك محرز في ثلاث مواجهات منها اثنتان كأساسي أمام بورنموث وكريستال بالاس وواحد احتياطي أمام ويست هام فيما غاب عن مقابلة نيوكاسل، كما دخل أساسيا في مواجهة ليفربول في نهائي كأس الدرع الخيرية.

وتبقى أرقام صاحب 31 عاما ضعيفة حتى الآن حيث لم يسجل ولم يصنع أي هدف، وهو ما يضعه في دائرة الضغوط من قبل الجماهير والإعلام الانجليزي خاصة بعد تجديد العقد ومقارنة مع الآداء الاستثنائي الذي قدمه الموسم الماضي متوجا بجائزة أفضل هداف في النادي السماوي.