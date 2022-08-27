تتابع الجزائر بـ"قلق بالغ" تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس إثر تجدد المواجهات المسلحة منذ مساء أمس الجمعة، داعية جميع الأطراف الليبية إلى السعي الفوري من أجل إيقاف العنف والاحتكام إلى لغة الحوار، حسب ما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج اليوم السبت.

وجاء في البيان: "تتابع الجزائر بقلق بالغ تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس إثر تجدد المواجهات المسلحة منذ مساء أمس (الجمعة). وإذ تدعو جميع الأطراف الليبية إلى السعي الفوري من أجل إيقاف العنف والاحتكام إلى لغة الحوار بكل مسؤولية، فإن الجزائر تشدد على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الذي يعتبر مكسبا هاما في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق".

كما تهيب الجزائر، يضيف نفس المصدر، بالمجتمع الدولي وكل الأطراف الخارجية المعنية "العمل على إنهاء التدخلات في الشؤون الليبية والانخراط في الجهود الرامية لإحياء مسار التسوية السياسية السلمية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وتكريس سيادة الشعب الليبي عبر انتخابات حرة ونزيهة تنهي الانقسامات وتصون وحدة وسيادة دولة ليبيا الشقيقة".

يذكر أنه حسب حصيلة أولية لوزارة الصحة الليبية، فإن الاشتباكات المسلحة التي تشهدها العاصمة طرابلس أدت ألى مقتل 12 شخصا و إصابة 87 آخرين.