اختتمت مساء أمس، مباريات الجولة الأولى من المحترف الأول التي إنطلقت يوم الجمعة بإجراء أربع لقاءات. وعرفت المواجهات الثمانية التي لعبت، تحقيق سبع إنتصارات وتعادل واحد، ونجحت سبعة أندية في الإبقاء على النقاط الثلاث داخل قواعدها ، فيما كان نجم مـﭬرة المتعثر الوحيد على ملعبه أمام نادي بارادو بهدفين لواحد.

وبلغ مجموع الأهداف المسجلة مع انطلاق المنافسة الكروية أربعة وعشرون هدفا، تم تسجيل سبعة عشرة منها داخل الديار، فيما سجلت السبعة أهداف الأخرى على أرض المنافس.

كما تم الإعلان في هذه الجولة عن ثلاث ضربات جزاء، منها اثنتان للمستضيف و واحدة للضيف.

ومن جملة الأربعة وعشرون هدفا الموقعة، جاء احدى عشرة هدفا في الشوط الأول وثلاثة عشرة في الشوط الثاني.

وكانت أثقل نتيجة مسجلة من نصيب شباب بلوزدادعلى حساب هلال شلغوم العيد بأربعة أهداف لواحد، ثم شباب قسنطينة وأمل الأربعاء بفوزهما بثلاثية لواحد على اتحاد خنشلة ومولودية وهران.

ويعد أمل الأربعاء النادي الوحيد الذي قلب تأخره بهدف دون رّد إلى فوز، فيما أنهى وفاق سطيف لقاءه الذي كان فائزا فيه أمام اتحاد بسكرة إلى تعادل بهدفين في كل شبكة.

يذكر أن الجولة الثانية مبرمجة يومي الثاني والثالث من سبتمبر المقبل.