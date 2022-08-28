تمكنت مصالح أمن دائرة الخروب لولاية قسنطينة ، من توقيف بائع خضروات يروج للمخدرات الصلبة. وأفاد بيان لذات المصالح ، أن الضبطية القضائية بأمن دائرة الخروب، تمكنت من توقيف مروج مخدرات يبلغ من العمر 25 سنة، لتورطه في قضية حيازة و عرض قصد البيع لمخدرات صلبة بطريقة غير مشروعة على الطريق العمومي.

وحسب ذات البيان، فان وقائع القضية تعود لاستغلال معلومات مستقاة من قبل عناصر الشرطة بذات المصلحة مفادها قيام خضار بترويج المخدرات الصلبة على مستوى أحد الأسواق بمدينة الخروب، على إثرها تم تكثيف الأبحاث و التحريات التي كللت بعد رصد تحركات المشتبه فيه و ضبطه متلبسا يقوم ببيع الممنوعات، ليتم مباشرة توقيفه، و بتفتيش مكان تواجده ، تم العثور على حقيبة يدوية تحتوي على 68 قطعة من المخدرات (اكستازي)، ليتم اقتياده لمقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

بعد الإنتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعني قدم بموجبه أمام النيابة المحلية.