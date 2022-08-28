كشفت اليوم الأحد، تقارير تركية مختلفة أنه من المستبعد أن يشارك الدولي الجزائري رشيد غزال لاعب بيشيكتاش التركي خلال مباراة الغد أمام سيفاسبور لحساب الجولة الرابعة من منافسات الدوري المحلي.

وأكد موقع" فوطوماك"، أن غزال كان قد تعافى مؤخرا من إصابة على مستوى مفصل إصبع القدم، والآن فهو يعاني من التهاب على مستوى الجهاز التنفسي وخضع للعلاج بالأدوية لكنه لم يشارك في تدريبات الأمس.

وأضاف المصدر ذاته، أن الجهاز الفني والطبي لبشيكتاش سيرى اليوم إذ ما كان لاعب" الخضر" قادرا على مواصلة المران الجماعي أم لا.

وختم "فوطوماك"أنه مشاركة غزال في التدريبات تعني حضوره في لقاء الغد، لأن ما يعاني منه ليس أمر خطير.

يذكر أن نادي بشكتاش، قد أعلن في وقت سابق عن غياب اللاعب الأسبق لأولمبيك ليون الفرنسي لمدة تصل الأسبوعين بسبب معاناته من إصابة في القدم، كان تعرض لها خلال المواجهة الماضية في أمام نادي ألانيا سبور.