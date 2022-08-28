كشف مسؤول نقطة بيع بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بزيغود يوسف مهدي خلوف، عن بيع 42500 كتاب في الطور الابتدائي، 25980 كتاب في المتوسط و16763 كتاب في الطور الثانوي منذ بداية شهر أوت .

وأكد المسؤول ذاته، في تصريح للإذاعة الوطنية أن مبيعات الكتب في جميع المستويات تعرف إقبالا كبيرا منذ بداية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الأسعار لم تتغير وهي نفس أسعار السنة الفارطة.

وكان وزير التربية الوطنية قد أكد في تصريحات إعلامية سابقة، أن لا زيادة في أسعار الكتاب المدرسي، بالرغم من الزيادات المسجلة في أسعار الورق .