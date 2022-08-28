يستقبل اليوم الأحد، نادي نيس الفرنسي ضيفه أولمبيك مرسيليا وذلك لحساب الجولة الرابعة من منافسات" الليغ1".

وأعلن نادي نيس عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمواجهة، حيث عرفت تواجد الثلاثي الجزائري الممثل في يوسف عطال و آندي ديلور وبلال براهيمي في حين يواصل متوسط ميدان " الخضر" هشام بوداوي الغياب بداعي الإصابة التي يعاني منها.

يذكر أن نيس قد أعلن منذ شهر، تعرض بوداوي لإصابة على مستوى الظهر، جعلته يغادر المعسكر الإعدادي لناديه في البرتغال والعودة إلى فرنسا من أجل العلاج حيث لم يشارك في مباريات بداية الموسم.