Des combats à l’arme lourde et légère ont éclaté de nuit dans plusieurs quartiers de l’ouest du pays mais un calme relatif est revenu samedi soir, selon le correspondant de l’AFP.

Les combats ont eu lieu à une échelle sans précédent depuis que le maréchal Khalifa Haftar, l’homme fort de l’Est libyen, a échoué à prendre le contrôle de la capitale en juin 2020, au plus fort de la guerre civile qui a suivi la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011.

Six hôpitaux ont été touchés par les bombardements, et les ambulances n’ont pas pu atteindre les zones de combat, selon le ministère de la santé, qui a annoncé un nouveau bilan de 23 morts et 140 blessés.