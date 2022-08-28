يعود مساء اليوم بداية من الساعة الخامسة والنصف، اتحاد خنشلة إلى تحضيراته للموسم الكروي. ويستأنف الصاعد الجديد إلى المحترف الأول تدريباته بملعب الشهيد حمام عمار، أين برمج الطاقم الفني بقيادة نبيل نغيز حصة للاسترجاع والاستعداد الجيد لتدارك الخسارة عند استقبالهم لاتحاد الجزائر في أولى جولات المحترف الأول.

وحسب الصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك، فإن حصة اليوم ستعرف عودة كل من المستقدم الجديد محمد سماحي والمهاجم عايشي وصانع الألعاب الغاني باكوه، وهي حلول ستكون تحت تصرف الطاقم الفنـي خلال المباراة المقبلة.