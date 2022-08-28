ألغى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اجتماعاً كان مقرراً في سبتمبر المقبل في الرباط مع المفوض الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن مصادر دبلوماسية قولها إن الوزير المغربي ألغى الاجتماع المقرر دون إبداء أسباب هذا القرار، فيما رجح مراقبون أن يكون الإلغاء مرتبطاً بتصريحات بوريل حول قضية الصحراء الغربية . وكان المفوض الأوروبي قال، في حديث صحفي، إن موقف إسبانيا من نزاع الصحراء هو موقف الاتحاد الأوروبي، أي الدفاع عن تنظيم استفتاء من أجل إتاحة الفرصة للشعب الصحراوي لاتخاذ قرار بشأن مستقبله. وقوبل هذا التصريح باستنكار من المخزن