شهـدت ولاية تبسة تساقط كمية أمطار بلغت حوالي 20 ملم، وعلى أثر ذلك تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة عبر كافة الاحياء والنقاط السوداء لمراقبة وتسهيل حركة المرور عبر مختلف الطرق .

وحسب بيان لذات المصالح، قامت وحدات الحماية المدنية بإنقاذ شخص يبلغ من العمر حوالي 58 سنة كان على متن دراجة نارية جرفته سيول الأمطار على مستوى بولحاف الدير بالطريق الوطني كما قامت ذات المصالح بإخراج 07 سيارات كانت عالقة بالوحل على مستوى الطريق الوطني رقم 16 ببولحاف الدير، والنقطة الكيلومترية 16 ببلدية الكويف.

و تم تسجيل سقوط شجيرات تم ازاحتها وفتح الطرق وتسهيل حركة المرور.

فيما أكدت ذات المصالح أنه لم يتم تسجيل اي إصابات بشرية.