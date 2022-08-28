تحدث مدرب نادي كلوب بروج الروماني،" دان بيتريسكو" عن الوضعية المعقدة التي يمر بها الدولي الجزائري واللاعب الأسبق في النادي بلال عمراني.

وقال بيتريسكو في تصريحات نقلها اليوم الأحد موقع " آس" الروماني:" لقد أرسل لي رسالة بعد تأهلنا إلى الدور القادم من منافسة المؤتمر الأوروبي وكتب لي :" مبروك يا أبي"، أعتقد أنه كان في إجازة في فرنسا ولا أعتقد أنه سيعود".

وأضاف المدرب الذي يملك سجلا ثريا مع نادي كلوب بروج من خلال التتويج بلقب البطولة لثلاث مرات متتالية:" لا أعرف ماذا يريد، أنا مندهش لأنه لم يجد فريق لقد كنت متأكد من أنه سيجد فريق، لأني فهمت أن لديه الكثير من العروض وعندما كنت في الصين إتصلت به".

و واصل بيتريسكو كشف الأسباب التي جعلت صاحب التاسعة والعشرين عاما في هذه الورطة وأردف: " قال لي دعونا نوقع العقد، عندما كان من المفترض أن نوقع لم يأت وخسر ماقيمته 3 ملايين يورو إنه في وضع أكثر صعوبة بهذه الطريقة، لكن لديه روح، أنا دائما أتعامل معه حتى لو كانت هناك مشاكل ظل لاعبا أحببته في مسيرتي".

وختم: " إذا عرضت عليك الرسائل التي أرسلها لي، فستفهم ماكنت عليه بالنسبة له، الآن عليه أن يساعد نفسه ولا يمكنني مساعدته بعد الآن".

يذكر أن بلال عمراني الذي لم يفصل بعد في وجته المقبلة وقد يخسر مكانته مع المنتخب ،التحق لأول مرة بصفوف " الخضر"، شهر ماي المنصرم خلال للمعسكر الإعدادي الذي سبق مواجهتي أوغندا وتنزانيا وكذلك ودية إيران بقطر أين سجل مشاركته رفقة الوافدين الجدد كالحارس مانديرا و زدادكة و بلال براهيمي وبن عيادة وقادري.