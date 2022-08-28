تم تقديم مباراتي اتحاد الجزائر/شبيبة القبائل و شباب بلوزداد/مولودية وهران المبرمجتين آنفا خلال نهاية الأسبوع (9-10 سبتمبر) إلى يوم الثلاثاء 6 سبتمبر، لحساب الجولة الثالثة للرابطة الجزائرية الأولى لكرة القدم، بسبب مشاركة الشباب و الكناري في الدور التمهيدي الأول لرابطة الأبطال الإفريقية، حسبما أعلنت عنه اليوم الأحد، الرابطة المحترفة لكرة القدم.

و توضح الهيئة الكروية في بيان لها على موقعها الرسمي:"قررت الرابطة المحترفة تقديم إلى يوم 6 سبتمبر، مباراتي: اتحاد الجزائر/شبيبة القبائل و شباب بلوزداد/مولودية وهران بسبب مشاركة الشباب و الكناري في الدور التمهيدي الأول لرابطة الأبطال الإفريقية".

ويخوض شباب بلوزداد حامل لقب البطولة الوطنية يوم 10 سبتمبر على ميدان نادي بو رانجرس (سيرا ليون) فيما تلعب شبيبة القبائل، وصيفة البطولة، في اليوم الموالي (11 سبتمبر) خارج ميدانها أمام نادي كازامانس السنغالي، بملعب لات ديور بتياس.