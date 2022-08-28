اتخذت وزارة التربية الوطنية جملة من الإجراءات والتدابير الجديدة تحسبا للدخول المدرسي للتخفيف من وزن المحفظة المدرسية أهمها توسيع استعمال الألواح الرقمية من بين ما يميز الدخول المدرسي الجديد والتي تدخل في إطار التزامات رئيس الجمهورية والمسجلة في برنامج عمل الحكومة.

وأكد نذير خنصوص مدير التربية للجزائر شرق للإذاعة الجزائرية، أن وزارة التربية ستوفر الكتاب المدرسي عبر ديوان المطبوعات وتوضع في المؤسسات التربوبة مع إمكانية تحميل الكتب إلكترونيا في جميع المنصات الإلكترونية لصالح كل تلميذ له رقم تعريفي.

ويرى مختصون أن الإجراءات المتخذة تمت وفق دراسات مست كل الجوانب للوصول إلى وزن حقيقي للمحفظة ينتظر من الأولياء المشاركة في الحفاظ على ذلك.