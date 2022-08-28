أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران اليوم الأحد غداة زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون إلى الجزائر أنّ "إعلانات ستصدر قريباً" عن زيادةٍ محتملة لشحنات الغاز الجزائري إلى فرنسا.

وكشفت إذاعة أوروبا 1 أن مفاوضات جارية حاليًا بين مجموعة الطاقة الفرنسية "إنجي" التي كانت رئيستها كاترين ماكغريغور من بين أفراد الوفد الرسمي المرافق لماكرون، والمسؤولين الجزائريين لرفع الزيادة إلى 50 بالمائة من الكميات الحالية.

وقال فيران على قناة "بي اف ام تي في"، "لا أستطيع تأكيد ذلك"، بذريعة أنه "لا يعلق على (معلومات) متعلقة بالخارجية الفرنسية والخارجية الجزائرية"، مضيفا أن "إعلانات ستصدر قريبا"، مؤكدا حصول "تقارب في إطار زيارة ماكرون".